Planar om sal av kommunale bygg

Nyhende

Og ein har funne mogelege inntektskjelder og innsparingspotensial, ikkje minst knytt til den omfattande bygningsmassen. Det står ein god del kommunale husvære ledige, men fleire av dei er i så dårleg forfatning at folk ikkje vil leige der. Leiar i Utval for areal og eigedom, Gunn Sande peikar på at ein må oppgradere til ein minimumsstandard, til dømes på eldretunet på Stadlandet er det leilegheiter der det ikkje ser så greitt ut.