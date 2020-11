Har opna julebutikk på fjellgarden Lotsberg

Nyhende

I butikken finn du alt frå vevne løparar, nissar og snømenn, hekla julepynt og lester, til panneband, pulsvarmarar og sitteunderlag. Pluss noko meir.

Det er alt som kan brukast til ei heimelaga og kortreist julegåve. Og det aller meste er laga av butikkeigaren, Anne Britt Lotsberg. Berre dei heimestrikka sokkane har ho ikkje produsert sjølv. Dei er det svigermor, Berit Lotsberg som står for.

Der ingen skulle tru

Garden Lotsberg hadde kanskje kvalifisert seg til å vere med i programserien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». I alle fall hadde dei fleste stussa litt på å starte opp med ein julebutikk sann litt utanfor allfarveg.

Nær ferjekaia på Lote buktar vegen til Lotsberg seg opp nokre bratte og smale svingar. Og sjølv om strekninga er berre vel to kilometer, er det ikkje for pyser å køyre opp til fjellgarden. Men slikt har ikkje Anne Britt tida å tenkje på.

–No har eg laga til butikken, og kjem det kundar er det fint. Elles er eg oppteken med eit ganske stort arbeid så eg snart må få ferdig. Eg må sitje ved vevstolen så ofte som eg kan. Men då passar det fint å ta imot telefonar om nokon vil kome hit, seier ho som presiserer at kundane må slå på tråden på førehand, slik at ho kan planleggje i høve til korona.

Over 200 år gammal stove

Julebutikken har fått plass i den over 200 år gamle stova på garden. Det huset som blei restaurert for over fem år sidan, og er blitt brukt til selskapslokale etter det.

I løpet av desse åra har det blitt mange selskap, bursdagar, namnefest og andre samkome i det gamle tømmerhuset.

– Når folk kjem opp hit så vil dei ikkje heim att. Dei fleste blir så forgapt i utsikta at det blir seine kvelden før dei reiser igjen.

Og forgapt blei også ho då ho fann kjærleiken på denne fjellgarden i 1998. Ikkje lenge etterpå tok ho med seg symaskina og vevstolen og slo seg ned.

No har ho og mannen to gutar som er blitt 17 og 19 år gamle. Og husfrua sjølv har skapt seg eit levebrød heime.

Inne i stova står vevstolen som går flittig kvar dag. Og så har dei gamlestova, som er blitt eit populært selskapslokale. Og om sommaren er Anne Britt oppteken med å plukke bringebær i bakkane ovanfor tunet, til sal for kundar. Men det var med veving og anna handarbeid det heile starta, då ho var lita og vaks opp i Fjærland i Sogn.

Lærte av nabokona

Anne Britt var berre rundt fem år då ho prøvde vevstolen for første gong. Teknikken lærte ho av sine to bestemødrer, og ikkje minst av nabokona.

–Ho var ganske strenge, og då lærte eg meg å bli nøyaktig, seier ho som ikkje er heilt sikker på kor lang tid ho har brukt på å produsere varene for julebutikken.

–Det er slik at eg jobbar mest heile tida. Heime går det i veving, hekling, brodering og sying. Det passar forresten fint å sy små julebrikker i hardangersaum medan ein sit på bussen, seier ho som eigentleg skulle vere med på

ei utstilling i Førde no før jul, saman med fem andre husflidshandverkarar i Sogn og Fjordane. Men på grunn av korona og fare for smitte, skal dei fem ha utstilling på heimplassen i staden for.

–Då var det berre å satse på butikk her heime på Lotsberg, og håpe på at nokre kundar tek vegen hit, seier Anne Britt som ikkje heilt kan stadfeste kor gammal denne stova som rommar butikken er.

–Den er nok over to hundre år. Huset som vi bur i er 140 år, og kom på plass då denne gamlestova blei for lita og umoderne. Eg veit at det var oldemora til mannen min som var den siste som budde her.