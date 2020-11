Varsalar stillingskutt i Stad Kyrkjelege Fellesråd

─ Ingen ungdomsprest og ingen pilegrimskoordinator

─ Konsekvensar for Stad Kyrkjelege Fellesråd ved å redusere budsjettramma med 10 prosent blir at stillinga som ungdomsprest ikkje vert bemanna, og at stillinga som pilegrimskoordinator ikkje kan vidareførast.