100.000 kroner til Nomil sitt arbeid med biogassanlegg

Nyhende

Nordfjordrådet har tidlegare støtta Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil) med nærare 14.000 kroner til kunnskapsgrunnlag for alternative metodar for handsaming av avfall (i 2017), og med 50.000 kroner til utarbeiding av forprosjekt for eit mogeleg biogassanlegg i Nordfjord.