Nyhende

Ein bil og ein traktor har i føremiddag kollidert på Rv 15 i Lefdal, og naudetatane rykte ut. Meldinga frå politiet går no ut på at føraren av personbilen blir køyrt til sjukehus i Førde, medan føraren av traktoren kan dra til Eid for kontroll.

Det vert jobba med bilberging. Manuell dirigering på staden.