Nyhende

Fylkesordførar Jon Askeland kalla inn til eit ekstramøte i fylkesutvalet, slik at politikarane kunne bli orientert om utviklinga i koronapandemien og kva innverknad den har på dei fylkeskommunale tenestene. Spesielt situasjonen til elevane, vart drøfta. Målet er at elevane skal vere mest mogeleg på skulen, sjølv om mange av skulane no har raudt nivå.