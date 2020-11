Ber Vy revurder kutt i rutetilbodet

Nyhende

- Nordfjordrådet registrerer med stor uro at endringane i busstilbodet mellom Nordfjordeid og Måløy erendra frå og med i dag, slik at det ikkje lenger er buss som trafikkerer denne ruta etter kl 18.15 på kvelden. Denne endringa er særs uheldig for alle reisande som er avhengig av å reise over trafikknutepunktet Nordfjordeid til eller frå Måløy på kveldstid.

Næringslivet i Måløy er spesielt råka av denne omlegginga, då der ofte skjer mannskapsskifte på fartøy somer avhengig av å kunne nå korrespondansar i begge retningar. Utover dette har kveldskorrespondanse stor betydning for området som bu- og arbeidsområde, då privatreisande har behov for å kunne delta i kulturarrangement og nå ulike handels- og sørvistilbod som har åpningstid på kveldstid. Nordfjordrådet ber VY om å revurdere avgjerda og gjenopprette kveldskorrespondanse på nemde rute såraskt som mulig.