Samla inn over 76.000 kroner

Nyhende

Laurdag arrangerte Hamna Aktivitet og Helse og Linn Hjelle innsamlingsaksjon til inntekt for House of Lykke i Filippinane. Hjelle har i lang tid engasjert seg stort for barneheimen Icon Hope, og målet var at 20 foreldrelause gutar i alderen 5–21 år der alle har hatt ein tøff start på livet, skulle få seg ein heim. På eitt år samla Hjelle inn 250.000 kroner, og i februar i år stod barneheimen klar til innflytting i House of Lykke. Trass i at gutane har fått tak over hovudet, har huset innvendig stått ganske tomt. Målet med innsamlingsaksjonen har difor vore å hovudsakleg fylle opp huset med mellom anna såpe, tannkostar og tannkrem, frysar, fat, glas, sofa, bord og kjøkken og matbord.