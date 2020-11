Gammal 1.000-lapp går ut på dato

Nyhende

Fram til 14. november er det fritt fram å bruke den utgåande 1.000-kroner-setelen. Men etter det, er det berre Noregs Bank som har plikt til å ta imot setlane.

Dei siste åra har både 500-, 200-, 100- og 50-lappane vorte byta ut. Når 1.000-kroner-setelen no blir byta ut med ein ny, er det enno totalt 8,6 milliardar kroner frå alle dei utgåtte setlane som ligg i lommebøker, madrassar, konvoluttar, skuffer og skåp.

Til vanleg kan desse leverast over skranke i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, eller bli send i posten til Noregs Bank. Men på grunn av koronapandemien tar banken berre imot setlar via post akkurat no.

Alle dei nye setlane har motiv frå havet, og er basert på forslag frå Metric Design, Terje Tønnesen og Snøhetta. 1.000-kroner-setelen viser ei bølge. Det skal representere kor viktig havet er for den norske økonomien og for klimaet.