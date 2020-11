"Borna i grunnskulen må ta hovedansvaret for den oppvasken det er å betjene og betale ned Stad kommune si lånegjeld"

Nyhende

Innspel til Stad kommune sitt forslag om kutt i budsjett for oppvekst og opplæring:

Som foreldrerepresentantar ved Haugen Skule og barnehage, ynskjer vi å kome med eit innspel til Stad kommune sitt framlegg til 2021-budsjett og økonomiplan for perioden 2021-2024.

I Fjordabladet tysdag 10.11.20 kunne vi lese at “ein har lagt inn 3,0 millionar kroner i kutt av stillingar i grunnskulen for 2021. I 2022 aukar ein reduksjonen med ytterlegare to millionar kroner til 5,0 millionar kroner, og til 7,0 millionar kroner for år 2023 og 2024. Dette inneber at alle skulane vil få ein stor reduksjon av delingstimar, og det vil bli fleire samanslåtte klassar ved dei fleste skulane”.

I Stad kommune er det sju grunnskular. Alle desse vert råka når det no skal kuttast. Det betyr at alle borna i Stad kommune får eit dårligare opplæringstilbod enn dei har hatt til no. Kva tenar vi på det? Haugen Skule har dei siste åra hatt ei positiv demografisk utvikling, og har i dag 74 elevar frå 1.-7. trinn. I 2022 ligg det an til å bli 80 elevar på skulen. Skulen kan i dag vise til svært gode resultat både fagleg og sosialt. Dette meiner vi som foreldre skuldast god leiing og flinke og engasjerte lærarar som har tid og kapasitet til å følgje opp kvar einskild elev i klasserommet og i friminutta. I dag er det ingen elevar ved Haugen Skule som mottek hjelp frå spesialtenester som PPT. Dette fordi elevar som har særskilde behov, får den hjelpa dei treng på skulen, ved god tilrettelegging i klasserommet. I tillegg kan ein med tolærarordning i nokon av timane, nytte lærarressursar til å følgje opp enkelte elevar i til dømes intensiv leseopplæring. Dette er rettar elevane har, og opplæringslova § 1-3 og 1-4 er tydeleg på at opplæringa skal tilpassast kvar enkelt elev og kan intensiverast som eineundervisning dersom ein står i fare for at elevane blir hengande etter fagleg.

Foreldrene i Haugen FAU er svært godt nøgde med måten undervisinga vert organisert på ved skulen. Ved å redusere delingstimane som no er føreslått, vil det ikkje vere mogeleg for skulen å gjennomføre denne organiseringa. Elevar som har behov for tilrettelagt eller intensiv undervising vil difor ikkje få det same tilbodet som før. Skal ein i tillegg måtte kutte ned stillingar ved å slå saman klassetrinn, vil kvar kontaktlærar få så mange elevar, at det vil vere umogeleg å kunne tilby kvar einskild elev den tilpassa opplæringa dei fortener.

Skulen vil også i større grad måtte nytte seg av spesialtenester. Sidan Stad kommune i dag betaler Vestland fylkeskommune for pedagogisk-psykologisk-teneste, vil dette medføre auka utgifter for kommunen, noko ein ikkje reknar med er populært i den komande perioden. Lærarane sin kvardag vil også bli mykje meir pressa, og det er ikkje noko verken lærarane sjølve, skuleleiinga og aller minst elevane er tente med.

Visjonen til Haugen Skule og barnehage er å ha eit inkluderande læringsmiljø prega av aksept, tryggleik og lyst. Vi ønskjer at Haugen skule og barnehage skal vere ein god stad å vere og lære for alle. Ingen er like. Vi er alle forskjellige. Vi skal akseptere andre for den dei er. Vi vil at alle skal kjenne seg trygge og at ingen skal bli plaga eller krenka. Auka trivsel gir inspirasjon og lyst til å lære.

Som foreldre vil vi setje to strek under svaret; Trivsel og tryggheit er det viktigaste utgangspunktet for læring. Opplæringslova § 9A seier klårt og tydeleg at alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Slik Stad kommune no prioriterer sine innsparingstiltak, vi lærarane i mykje mindre grad ha tid og kapasitet til å sjå og følgje opp kvar einskild elev i tilstrekkeleg grad.

Stad kommune skal vere verdas beste vesle stad. For tilreisande og for oss som bur her. For vaksne og eldre, men fyrst og fremst for borna våre. For det er dei som skal bu her lengst, og vi treng stadig fleire born. Kommuna ynskjer at det blir fødde fleire born her, og ein ynskjer auka tilflytting av unge som vil etablere seg som småbarnsfamiliar. Gode barnehagar og skular er noko av det viktigaste for å få tilflyttarar til å etablere seg i kommunen. Men slike nedskjæringar som det no blir teke høgde for i grunnskulane vil dessverre ha motsatt effekt.

Kommuna har ansvar for å løyse mange samfunnsoppgåver, samtidig som ein stimulerer til både økonomisk vekst og innbyggjarvekst. Med begrensa budsjett må det kvar einaste dag prioritarast mellom born, eldre, vegar, vatn, avløp og så vidare.

Som vaksne innbyggjarar i Stad kommune har vi full forståing for at politikarane har sett seg sjølve i ein krevjande prosess. Men born har ikkje den same mogelegheita til å få med seg og forstå konsekvensane av vaksne sine handlingar.

Dei har tillit til oss. Det er sjeldan dei protesterer når dei vert urettvist behandla i ein demokratisk prosess utført av vaksne, ansvarlege menneske. Men det betyr ikkje at ein kan nedprioritere dei og gje dei eit dårlegare skuletilbod.

Om 10-20 år vil ein betydeleg del av innbyggjarane i Stad vere over 70 år. Kven er det då som skal drive kommuna vidare og tilby gode tenester? Det er dei borna som i dag går på grunnskulen. Slik framlegget til 2021-budsjettet og økonomiplanen til kommuna planlegg å spare pengar, er det borna i grunnskulen som allereie no må ta hovedansvaret for den oppvasken det er å betjene og betale ned Stad kommune si lånegjeld på 1,2 milliardar kroner. Vi som foreldre vil be politikarane i Stad kommune om å skjerme borna våre, så dei får behalde dei flinke og viktige lærarane sine no og i framtida.