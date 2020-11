Nyhende

FHI skriv på sine nettsider at regjeringa no rår i mot unødvendige reiser innanlands. Dei viktigaste reisene derimot, som mellom anna å reise heim til jul, kan vere ei naudsynt reise for den enkelte.

Det er derimot nokre område i Norge, som Oslo og Bergen, med mykje pågåande smitte, medan det er mange kommunar som knapt har hatt og har noko smitte. Både FHI og Kommunelege i Stad kommune Thomas Vingen Vedeld, kommuneoverlege i Kinn kommune Jan Helge Dale, kommuneoverlege i Årdal, Aurland og Lærdal kommune Frode Myklebust, kommuneoverlege i Sogndal kommune Leiv Erik Husabø og kommuneoverlege i Sunnfjord kommune Øystein Furnes anbefaler og oppmodar til å ta diverse forholdsreglar.

Kommuneoverlegar oppmodar reisande om å følgje tiltak Kommuneoverlegane med opptaksområdet til Helse Førde kjem med ei oppmoding til innbyggjarar og besøkande som har vore på reise.

Folkehelseinstituttet anbefaler å ta desse forholdsreglane i ti dagar etter reiser i Norge frå eit område med mykje smitte til eit område med lite smitte:

Reduser talet på kontaktar.

Hald to meter avstand til personar i risikogruppa.

Ver særleg nøye med hand- og hostehygiene.

Ver særleg merksam på symptom.

Ha låg terskel for å teste deg om du får symptom eller trur du kan vere utsett for smitte.