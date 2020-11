Nordfjording stortingskandidat for SV i Sogn og Fjordane

Nyhende

På det digitale nominasjonsmøtet for SV i Sogn og Fjordane i dag vart Hege Lothe nominert på fyrsteplass på stortingslista. Det kjem fram i ei pressemelding.

Det er 35 år sidan førre gong ein nordfjording toppa SV-lista og fyrste gong SV stiller til val med ein gløppar på topp. I 1985 var det Herdis Holvik som toppa stortingslista.

– Sogn og Fjordane har både kultur, natur og næring som er viktige å ta vare på, kjempe for og utvikle inn i framtida. Difor vil eg arbeide for vår plass i verda, for eit sjølvstendig Sogn og Fjordane, for internasjonal solidaritet, for klima og for mindre forskjellar mellom folk, seier Hege Lothe i pressemeldinga.

Bak henne står Hans Christian Knudsen som er ungdomskandidat og på tredje plass står Vibeke Johnsen som er varaordførar i Sogndal.

Stortingslista for SV i Sogn og Fjordane:

1) Hege Lothe, Gloppen, 1972

2) Hans Christian Knudsen, SU/Sogndal, 1999

3) Vibeke Johnsen, Sogndal, 1966

4) Åsmund Berthelsen, Sunnfjord, 1952

5) Nermin Ali Wasta, Kinn, 1966

6) Silje Høgelid, Høyanger / Bergen, 1994

7) Bent-Inge A. Borgund, Stad, 1975

8) Hilde Iren Rivedal, Sunnfjord, 1973

9) Sæmund Stokstad, Lærdal, 1985

10) Heidi Grande Røys, Kinn, 1967