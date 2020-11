‒  Det blir mindre igjen til å skape vekst og utvikle nye arbeidsplassar

Nyhende

Stad Vekst AS er næringslivet sitt talerøyr. Dagleg leiar Olav Hjelle fortel at han har fått mange negative reaksjonar på administrasjonen sitt framlegg om å innføre eigedomsskatt i Stad kommune. For ein del bransjar er tida ein no er inne i ekstremt vanskeleg. Dei må permittere og går på sparebluss.