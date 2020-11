På jakt etter den første kulturprisvinnaren i Stad

Nyhende

For første gong deler Stad kommune ut ungdommens kulturpris 2020 og kulturprisen 2020. Både Eid og Selje har tidlegare delt ut prisar, men dei to kommunane har hatt litt ulike prisar. I Eid har det vore kulturprisen og ungdommens kulturpris, medan i Selje har det blitt delt ut kulturprisen og idrettsprisen.

I år deler Stad kommune ut kulturprisen 2020 og ungdommens kulturpris 2020. I tillegg er det bestemt at Stad idrettsråd skal dele ut idrettsprisen 2020. Dei tre prisane vert delt ut på det siste kommunestyremøte før jul.

Utvidar fristen

Fristen for å kome med framlegg til kandidatar er utvida frå 12. november til 16. november. Årsaka er at det har kome inn svært få framlegg på kandidatar innan fristen 12. november, og for å få fleire framlegg til kandidatar vert den nye fristen måndag 16. november

Enkeltpersonar, grupper eller organisasjonar kan kome med godt grunngjevne forslag til kandidatar. Desse kan i grunn sendast inn heile året, men seinast innan fristen 16. november.

Dette er kriteria

Kulturprisen:

skal vere ein heider til mottakar og ei støtte for arbeidet med kunstnarleg og kulturell verksemd i kommunen.

kan gjevast til ein person, eller i særlege høve delast mellom fleire personar eller institusjonar heimehøyrande i Stad kommune.

er sett saman av ein pengesum, blomster og ein diplom.

Ungdomens kulturpris:

skal stimulere til vidare satsing, og skal vere med å dekkje utgifter i samband med konkurransar, samlingar, utdanning eller andre oppgåver.

kan tildelast ein utøvar, delast på fleire kandidatar, ei gruppe av utøvarar eller til ein ungdomsleiar som har oppnådd ein prestasjon, eit resultat eller eit nivå som er utanom det vanlege innan kulturlivet i kommunen.

skal gjevast til personar eller institusjonar heimehøyrande i Stad kommune. Mottakar av Ungdomens kulturpris må vere under 25 år og må vere busett i Stad kommune. For grupper må gjennomsnittsalderen ikkje vere over 25 år.

er sett saman av ein pengesum, blomster og ein diplom.

Tidlegare vinnarar

I fjor var det Ola Alsaker som fekk Eid sin siste kulturpris, medan Eirik Karlsen fekk Eid sin siste ungdommens kulturpris.

I Selje var det Kjerringa Husflidslag som fekk den siste kulturprisen og Sigve Røkås fekk den siste idrettsprisen i fjor.





Vinnarar av kulturprisen i Eid:

1997: Peder P. Oos

1998: Dagfinn Lågeide. Kari Standal Pavelich fekk ekstraordinær kulturpris

1999: Agnar Kragseth

2000: Margun Ervik

2001: Kjølsdalen Musikklag

2002: Magne Dalseth

2003: Jan Kjetil Smørdal

2004: Kari Standal Pavelich og Michael Pavelich

2005: Plassens Venner

2006: Olga Pavlova

2007: Arve Espe

2008: Anne Tykhelle

2009: Helge Rønnekleiv

2010: Astrid Gilleshammer

2011: Delt mellom Nordfjordeid skulekorps og dirigent Unn Elin Karlsen

2012: Ove Bjørlo

2013: Eid idrettslag

2014: Svelekameratane

2015: Lars Lunde

2016: Finn Egil Eide

2017: Fjordabladet

2018: Dianne Eikås

2019: Ola Alsaker





Vinnarar av kulturprisen i Selje:

1997: Stadlandet ungdomslag

1998: Ragnvald Berge

1999: Leif Borgund

2000: Oddvar Stave

2001: Margit Fløde

2002: Åge Nygård

2003: Kristin E. Wohlenberg

2004: Atle Solheim

2005: Bjørn Jensen

2006: Arild Nyheim

2007: Margit og Rolf D. Stave

2008: Jan Hammersvik

2009: Rolf J. Stave

2010: Berit Rundereim Åndal

2011: Håkon Berstad

2012: Jon Inge Sigerland

2013: Selje Sanitetsforening

2014: Aletta Leikanger

2015: Stig Magne Ødegård

2016: Guni Liv Reed

2017: Unni Bosnes Eltvik

2018: Per Stave

2019: Kjerringa Husflidslag





Vinnarar av ungdommens kulturpris i Eid:

2000: Erlend Os

2001: Stine Øvreberg

2002: Øyvind «Helle G» Beckensteen

2003: Malakoff Rockfestival

2004: Sander Smørdal

2005: Nattcafeen ved Eid Kyrkjetun

2006: Miriam Bergset og Madelene Berg

2007: Kine Vereide

2008: Eivind Daniel Røed

2009: Ronny Hafsås

2010: Infailable

2011: Marcus Haus

2012: Andreas Rotevatn

2013: Charlotte Lefdal

2014: Simen Lefdal

2015: Tuva Nyhammer Taklo

2016: Indigo Child

2017: Anna, Vilde og Oselie

2018: Camilla Ervik

2019: Eirik Karlsen





Vinnarar av idrettsprisen i Selje:

2011: Hilde Drabløs

2012: Margareth Leivdal

2013: Sølvi Årvik

2014: Anne Britt Drabløs

2015: Tone Beate Drage

2016: Odd Drabløs

2017: Adrian Mortensen

2018: Stig Ødegård

2019: Sigve Røkås