Utfordrande for partia

Nyhende

I balansert budsjettframlegget vert det føreslått innsparing på drifta på 22,5 millionar kroner og aukande til 38,5 millionar kroner i 2024. I tillegg føreslår kommunedirektøren mellom meir å auke inntektene ved å auke promillesatsen for eigedomsskatt for private bustader frå dagens 3,5 til 4 promille. Frå 2022 føreslår kommunedirektøren at det vert innført eigedomsskatt på næring.