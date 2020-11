Fleire fekk gebyr under storkontroll

Nyhende

Torsdag hadde Statens vegvesen kontroll på Kjøs. Det var både tungbilar og lettbilar som var fokus under kontrollen. Totalt 297 tungbilar var innom kontrollplassen, og 105 vart kontrollert. I tillegg vart åtte lettbilar kontrollert.

Ifølgje Statens vegvesen vart det skrive ut fem gebyr på til saman 7500 kroner for manglande kjetting på tre vogntog. Eit vogntog hadde avrenning frå lasta, og fekk ikkje køyre vidare før det hadde slutta å renne frå lasterommet.

Ein sjåfør måtte kople frå semitraileren frå trekkbilen ettersom svingskiva mangla smurning. Sjåføren fekk ikkje køyre vidare før svingskiva var smurt.

I tillegg måtte tre sjåførar rydde i siktsona/frontruta før dei fekk køyre vidare.

Ein sjåfør fekk også gebyr på 500 kroner for å ikkje ha med vogntog under køyring.

To sjåførar fekk gebyr på til saman 4000 kroner for dekk under minimum mønsterdjup.