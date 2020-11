Nyhende

Hans-Roger Starheim har inga tru på at eigedomsskatt på næringseigedom er det som vil vere løysinga på Stad kommune sine økonomiske problem. Om kaka blir litt større, så må det likevel gjerast prioriteringar, og han fryktar at det kan gå ut over talet på arbeidsplassar. For Norgesvinduet Bjørlo, som konkurrerer i ei tøff marknad, vil eigedomsskatt bli ein kostnad som dei ikkje kan ta inn att i form av auka pris på produkta. Starheim er bekymra for at Stad kommune vil miste den konkurransefordelen det er å ikkje ha eigedomsskatt på næring.