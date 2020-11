Skatteopplegget til Støre og Heggø vil ramme jobbane i distrikts-Noreg

Nyhende

Ap vil auke skattetrykket med sju milliardar kroner, og har kirurgisk innretta det slik at det vil råke norske eigarar av norske arbeidsplassar. Dette er hårreisande når vi no står midt i den største økonomiske unntakstilstanden vår generasjon mest truleg vil oppleve.

Arbeiderpartiet prøver å skape eit inntrykk av at Høgre i regjering har økt avgiftene. Sanninga er at Høgre i regjering har redusert det samla skatte- og avgiftstrykket med 30 milliardar kroner. I den grad vi har økt avgifter er det klima/CO2-avgifter, og den som trur at Ap i samarbeid med MDG, SV og Rødt skal redusere desse, kan like gjerne tru på julenissen.

AP vel å vidareføre 23 av dei 30 milliardane vi har gitt i skatte- og avgiftslette. Då blir det mildt sagt veldig merkeleg å skulde regjeringa for å stå bak «ei unorsk skatteskandale», slik Støre hevda under framlegginga av statsbudsjettet tidlegare i haust. Vi ser alt no oppslag om raudgrøn skattekrangel, så kva som blir enden på visa når Sp, SV, Rødt og MDG har fått eit ord med i laget er ikkje godt å seie.

Høgre har sett ned skattane og avgiftene med 30 milliardar sidan vi kom i regjering, og ein vanleg familie betalar i dag 14.000 kroner mindre i skatt enn då Ap styrte. Slik vi forstår dette skatteopplegget vil Ap, midt i den største økonomiske krisa vår generasjon vil oppleve, sende ei kjemperekning til alle dei som skapar jobbar i Noreg. Eg trur alle som akkurat no opplever utryggleik på grunn av koronakrisa, er einige i at det siste norske jobbar treng, er Støre og Heggø si skatterekning.

Høgre har i sju år latt både arbeidsfolk, barnefamiliar, pensjonistar og norske eigarar som skaper jobbar i Noreg få behalde meir av sine eigne pengar. Det gjer vi samtidig som vi kuttar i helsekøane, bidreg til fleire jobbar i privat sektor, styrkar politi og forsvar og nesten har dobla pengebruken på veg og bane i heile landet. Dette meinte Ap nærmast var umogeleg. Vi har vist – og vil halde fram med å vise at det er mogeleg med nye idear og betre løysingar. Økt skatt er ikkje vegen ut av krisa for landet – uansett kven som får rekninga.

Grunnstammen av norske jobbar finn vi i små og mellomstore familieeigde verksemder rundt om i heile landet. Økte skattar som kirurgisk målrettast mot norske jobbar og dei som skapar norske jobbar, er distriktsfiendtleg. Økt formuesskatt favoriserer i tillegg utanlandske eigarar i Noreg. Det er uheldig, for lokalt eigarskap gir store ringverknadar i lokalsamfunna.

Utan ein jobb å gå til treng ein verken grendeskular eller lensmannskontor. At folk fullfører skulen og har ein jobb å gå til er grunnlaget for alt – både for den enkelte, for lokalsamfunnet og for velferdsstaten Noreg.