Skal ein bruke ostehøvel eller kutte med øks?

Ein kan ikkje berre sende rekninga på overforbruket over på innbyggjarane.

Nyhende

Stad kommune treng store innsparingar for å få eit budsjett i balanse. Dystre tal viser at ein bør kutte 45,9 millionar kroner. No har Kommunedirektøren kome med dramatiske forslag. Det vert lagt opp til harde skulekutt i Stad, der kommunedirektøren tilrår gjennomgang av skule- og barnehagestrukturen.

Forslaget er også å auka eigedomsskatten, og at den no også skal gjelde for næring. Dette er noko fleire vil steile av.

Desse forslaga er også langt unna fleire parti sine valprogram ved siste val.

Kommunedirektøren er ikkje tilhengar av ostehøvelprinsippet. Vi trur at ved å bruke ostehøvel så skyv ein problemet føre seg. Det har ein gjort lenge nok allereie. Spørsmålet er om det må hardare lut til for å få større effekt, så ein ikkje endar opp med å kutte vilkårleg på ting som ein ikkje bør.

Vi har visst lenge at tala ein no har på bordet ville kome. No må ein tenke omstilling, og korleis ein skal drifte Stad kommune på lang sikt.

Vi veit til dømes at behovet for eldreomsorga vil vekse i åra framover. Etter kvart vil vi få to generasjonar med pensjonistar.

Men skal ein kutte stort innan dette feltet vert det umogleg for kommunen å rekruttere fagfolk, dersom ein år etter år sit med kniven mot strupen og nedbemannar.

Vi har ikkje tru på at ein klarer å kutte uhorveleg med stillingar. Men det er meir rett å kutte ei halv varaordførarstilling enn å kutte i heimesjukepleia der behovet er stort. Politikarane må sjå på heile bildet, og ikkje berre sende rekninga på overforbruket over på innbyggjarane i kommunen.