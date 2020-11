Sjåfør vart meld for brot på fleire forhold

Nyhende

Tysdag hadde Statens vegvesen kontroll på Kjøs, og det var både lettbilar og tungbilar som var i fokus. Totalt 137 tungbilar var innom kontrollplassen, og 62 vart kontrollerte.

Ifølgje Statens vegvesen fekk ein sjåfør 500 kroner i gebyr for å ikkje ha med vognkort under køyringa. Det vart også skrive ut tre gebyr for manglande kjetting, med ein totalsum på 4500 kroner. I tillegg vart det skrive ut tre gebyr for dekk under lovleg mønsterdjupn, der totalsummen på gebyra vart 6000 kroner.

Eit vogntog hadde mange på lys, og må på etterkontroll.

Ein sjåfør måtte fjerne gjenstandar i frontruta før vidare køyring.

Ei skogsmaskin vart stoppa på Lote tysdag morgon. Grunna vekt skulle skogsmaskina ha vore transportert på spesialkøyretøy med dispensasjon. Ifølgje Statens vegvesen hadde maskina høg overlast i samsvar med det vegen toler og vil få gebyr for dette. Sjåfør vert meld for brot på fleire forhold i trafikklova.