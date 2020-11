Ein innbyggjar sine betraktningar

Nyhende

No ser vi at det som ikkje skulle skje, likevel er det første som skal skje. Auke i eigedomskatt på både heim og næring. Det er vel ikkje akkurat det som freistar når ein skal bestemme seg for å busette seg, eller starte bedrift og etablere seg i kommunen.





Etter den søte kløe med stort overskot som Selje hadde siste åra, har no vedtak om store investeringar, og ei samanslåing utan at stillingar skulle verte overflødig, ført til at den sure svie har teke over.

Så no er vi tilbake på sporet der den store sparekniven må fram. Ikkje berre i Stad, men også i andre kommunar og fylke må det no strammast skikkeleg inn.

Det er spesielt at dette skjer i om lag alle kommuner som fulgte påbodet frå Stortinget om å slå seg saman. Dei vifta med ei skikkeleg gulrot, og no når jobben var gjort, forsvann gulrota også.

Kommunar og fylke nytta høvet til å no innvilge seg både ditt og datt, det var må ha – vil ha – kjekt å ha. Dei sit no med heile rekninga - og dei ekstra midlane ein hadde rekna med forsvann i ein fei, og staten tenkte nok som so, lurte deg.

Vinnaren er i alle fall statleg styring som har fått mange færre kommunar og fylker å ta seg av.





Men no blir det vel gode greier for både den eine og den andre som styrer. No når kommunar og fylke skal få meir att for å rasere naturen med turbinar. Ser for meg at alle dei som taust berre har godteke at utbyggingar skjer, no framover vil gni seg i hendene og gi inntrykk av at dette er det dei som har fått til. Så håper dei nok at komande generasjonar vil tilgi dei. Vi er den siste generasjonen som kan gå rundt på fjellet og nyte guds frie natur slik den skal være.





Du verden så mange ting som sviv rundt når tankane får svirre fritt. Alt får nok ikkje plass her.





Trur det vil bli ein spanande valkamp neste år, der mange vi få mykje å svare for på Stortinget.

Så vil det bli like spanande to år etter når dei som no sit i kommune og fylke skal forsvare sine plasser. Mange stumme politikarar no for tida, men dei vaknar vel framunder valet. Det einaste som er kjekt er å besøke bedrifter og klippe snorer, og endåtil det er det berre eit fåtal som gjer.

Eg saknar den aktive vi politikaren med meining, og som står opp og i lag med veljarane sine.

Kvar er du?