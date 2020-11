─ Vi skal halde det vi lova

Nyhende

Allereie i april 2017 lova vårt parti, saman med Høgre, ei punktvis opprusting av strekninga på E39 mellom Byrkjelo og Sandane, eller rettare sagt mellom Reed og Sandane. Vidare at det låg midlar til opprustinga i Nasjonal Transportplan(NTP) for 2018-2029. Då Frp og Høgre slepte meldinga om opprusting av den nemnde strekninga, vart det poengtert at konseptet for opprusting av strekninga ikkje var heilt avklart, og at kostnadsanslaget er på ein milliard, som låg i grunnlagsdokumentet, derfor var litt usikkert.