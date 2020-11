Tilrår redusert brøyteberedskap på Nordfjordeid

Nyhende

I dag er det brøyteberedskap på Nordfjordeid i tidsrommet 15. oktober til 15. april, og dette vert føreslege å innskrenke denne til 1. november til 31. mars. Det inneber redusert kapasitet til å handtere is og snø i desse fire vekene, og dermed redusert standard. I 2020 erfarte ein snøfall langt ut i april, så dette er ein sjanse å ta, men eige mannskap må i så fall beordrast dersom det er trong for brøyting/strøing utanfor normal arbeidstid. Perioden 1. november til 31. mars er det same tidsrommet som dei innleigde brøytarane har beredskap i.