Uhaldbar løysing, eller trygg metode

Nyhende

Solgunn Leivdal er sterkt misnøgd med dagens praksis. Ho har sendt brev til Stad kyrkjelege fellesråd der ho peikar på at det er viktig at dette blir gjort noko med, slik at ein får utstyr for å kunne gjennomføre ei trygg og sikker nedsenking av kister i Stad kommune. Ho vonar at dette kan kome på plass slik det ein gong var. Leivdal viser til at Eid bondekvinnelag på slutten av 70-talet kjøpte ein båresenkar til Eid kommune, men denne er ikkje lenger brukbar. Fellesrådet har dei siste åra gått tilbake til den gamle metoden med senking av kistene med tau med krokar på.