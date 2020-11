Stad kommune

Tilrår eigedomsskatt på næringseigedom

Budsjettframlegget frå kommunedirektør Åslaug Krogsæter inneber at eigedomsskattesatsen for 2021 vert auka opp til 4,0 promille for bustad og fritidseigedom. Kommunedirektøren tilrår også at det vert innført eigedomsskatt på næringseigedom og kraftanlegg for heile Stad kommune frå 2022.