38 prosent nedgang i salet

Nyhende

I 2018 hadde Opera Nordfjord salsinntekter på 2,8 millionar. I 2019 var salsinntekta på vel 1,7 millionar. Ein nedgang på over ein million frå året før. I årsmeldinga 2019 for Opera Nordfjord kan ein lese at svikt i billettsalet til hovudproduksjonen Hans og Grete er ei viktig årsak til nedgang i salsinntektene.