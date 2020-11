To frå Stad er valde til sentrale verv

Nyhende

Ole Martini innstilt til sentralstyret i Unge Venstre 21-åringen Ole Martini frå Stad er innstilt som sentralstyremedlem i Unge Venstre.

I starten av oktober vart det klart at valkomiteen i Unge Venstre hadde innstilt 21-åringen Ole Martini frå Stad som sentralstyremedlem i Unge Venstre, og 20-år gamle Ingebjørg Flyum Bjørlo frå Stad, som leiar av klima- og miljøutvalet.

– Det er hyggeleg at valkomiteen har landa på at dei ønskjer meg som sentralstyremedlem, og så håpar eg at landsmøtet i Unge Venstre vel å gje meg denne tilliten, sa Ole Martini då.

Sist helg hadde Norges Unge Venstre landsmøte, og då vart valet gjennomført. Då vart det klart at dei to politikarane frå Stad, Martini og Flyum Bjørlo vart valde til sentrale verv.

Martini vart valt som sentralstyremedlem, medan Flyum Bjørlo vart valt som leiar av klima- og miljøutvalet.