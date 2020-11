Nyhende

UP hadde laserkontroll i 80-sona på riksveg 15 ved Haugen i Stad kommune i dag tysdag. Her vart det gitt ni forenkla førelegg for å ha køyrt for fort. Høgste fart vart målt då ein sjåfør kom susande inn i laserkontrollen i 107 km/t.

I tillegg fekk tre sjåførar forenkle førelegg for mobilbruk medan dei køyrde.