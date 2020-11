Krev 175 mill. for Bryggja

Nyhende

Kommunedirektør Terje Heggheim peikar på at Vågsøy kommune gjennomførte til dels store lånefinansierte investeringar til ny ungdomsskule, administrasjonsbygg, vassverk og ikkje minst omsorgsinstitusjonen Kulatoppen. Investeringane vart dimensjonerte ut frå dei demografiske framskrivingane dei såg då. Ein ser at desse investeringane ligg utanfor grensejusteringa sin geografi, og at inndelingslova avgrensar Kinn sitt høve til å ta dei med i kravet, men det er uansett investeringar med kapital- og driftskostnader innbyggarane i Kinn må bere.