Nyhende

Det er miljøvernavdelinga hos fylkesmannen i Vestland som er oppdragsgjevar, og det er firmaet Rørvik Taubanedrift AS som står for arbeidet med å ta ut grana. Så er det AT Skog SA som tek seg av tømmeret. Det skal skipast ut frå tømmerkaia på Naustdal, og eksporterast til Latvia.