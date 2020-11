Nyhende

Dette innlegget stod først på trykk i Klassekampen.





Det kviler noko uverkeleg over stemninga på Stadhalvøya. Medan gravemaskiner raserer utryddingstrua kystlynghei og terrengdekkande myr av internasjonal verdi i det ikoniske landskapet, står folk makteslause som vitner; vonbrotne over at «makta» ikkje grip inn. Fleire tusen år gamle landskapsverdiar går med i dragsuget av ein sviktande forvaltingspolitikk.

Skal Okla-saka bli skandaleprosjektet som ikkje vart stogga? «Elefanten» i romet i norsk fornybar politikk; der det svikta på alle forvaltingsmessige nivå! Ei fattig kommune si feilaktige tru på økonomisk vinning endte som ein umogleg kafka-prosess mot byråkratiet. Forvaltningsinstansane stikk hovudet i sanden og skyv ansvaret over til kvarandre– og ingenting vert gjort for å stogge arbeidet på ein konsesjon som alle veit er feil!

Saka som skaper nasjonal merksemd, og som er eit tydeleg prov på svakhet i lovverket knytt til vindkraft, reiser mange spørsmål. Kvifor vert ikkje slett sakshandsaming og faglege feil kring konsesjonsvedtaket tatt omsyn til? Korleis kan det ha seg at solide fagmiljø som frårår utbygginga, ikkje vert høyrt? Og – korleis kan myndighetene, når dei veit det dei no veit, forsvare at 5 vindturbinar på Stad, eit av våre mest kjende landemerker, kan ha meir «føremoner enn ulemper»? Gode grunngjevnader uteblir. Regjeringa og våre øvste leiarar viser manglande vilje til å innrømme feil som er begått.





Medan styremaktene nyttar store ord om tydinga av å sjå sambandet mellom klimaendringar og tap av naturmangfald, vert karbonhaldig myr rasert i stor skala på Stadhalvøya. Elvar og gyteplass for ørret, vert tilsmussa. Økosystem for eit stort antal utdøyingstrua artar vert endra for all framtid. Fugletrekk av internasjonal verdi vert forstyrra.





Eit einsleg flagg i ei oppgreva myr på Stadhalvøya, vert eit sterkt symbol; på det som går tapt. Og om ein kamp - for dei som kjem etter oss!





Det er tid for at styremaktene tek ansvar for at dei har konkludert feil i Okla-saka!