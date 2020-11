Lang kø utanfor Eid Idrettshus

Nyhende

Måndag og onsdag denne veka er det influensavaksinasjon i Eid Idrettshus på Nordfjordeid for dei som er i risikogruppene. Då Fjordabladet var innom Eid Idrettshus måndag morgon, var det lang kø frå parkeringsplassen og fram til hovudinngangen. Folk i køen hadde møtt opp med munnbind, gode og varme ytterklede og med paraply i regnvêret. Like før klokka 11 hadde det vore over 150 personar innom å fått influensavaksine, men køen var enno lang. På parkeringsplassen var det fullt av bilar, og berre nokre få ledige parkeringsplassar igjen.