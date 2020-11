«Skyss» blir namnet på kollektiveininga i heile Vestland

(NPK): Fylkesutvalet i Vestland har samrøystes bestemt at den samanslegne kollektiveininga i fylket skal heite Skyss. Skyss har ansvar for all fylkeskommunal kollektivdrift som Bybanen, bussrutene, båt og ferjetrafikk. No skal alle transportmidla få felles logo og fargar.