Fråsegn frå Stad kommunestyre til Finanskomiteen og Samferdslekomiteen på Stortinget om Stad Skipstunnel:

Tid for dynamitt, ikkje retorikk

Stad kommunestyre reagerer sterkt på at Regjeringa ikkje foreslår oppstartsløyving for Stad Skipstunnel i Statsbudsjettet for 2021. Dette er eit klart løftebrot mot kyst-Noreg, og i strid med vedteken Nasjonal Transportplan 2018-2029.