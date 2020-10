Ti timar med innsamlingsaksjon

Nyhende

I rundt eitt år samla Linn Hjelle frå Nordfjordeid inn pengar til barneheimen Icon Hope i Filippinane der målet var at 20 foreldrelause gutar i alderen 5–21 år med ein tøff start på livet, skulle få seg ein heim. På berre eitt år samla ho inn 250.000 kroner, og i februar i år stod barneheimen ferdig og gutane kunne flytte inn i House of Lykke. Trass i at gutane har fått tak over hovudet, er det ifølgje Hjelle ganske tomt inne i huset.