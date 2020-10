Nyhende

– I mange tilfelle finst det fleire likeverdige legemiddel med same verkestoff, under ulikt namn, og med ulik utsjånad og pris. Apoteket tilbyr alltid pasienten det rimelegaste alternativet, men mange betaler meir enn nødvendig for å få nøyaktig det merkenamnet som står på resepten, seier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.