Ut av einsemd for dei eldre

Nyhende

Koronatida har prega oss alle i meir eller mindre grad. Mange eldre har blitt hardt ramma av koronapandemien. Difor kom også Regjeringa med tiltakspakke. Også i Stad kommune har ein fått prosjektmidlar.

Den nye lokale storsatsinga for å få vekk einsemd til dei over 55 år er svært positivt.

Frivilligsentralane på Eid og i Selje, i samarbeid med Stad kommune, har her sett i gang tiltak som raskt legg til rette for meir aktivitet hos eldre og seniorar.

Føremålet er nettopp å motverke einsemd og passivitet, og å skape aktivitet, sosialt fellesskap og møteplassar.

Gjennom meistringskafear og trening kan ein finne ut kva ein får til og kva om er mogleg for kvar enkelt. Det handlar om å meistre kvardagen og handtere den digitale kvardagen.

Dette er strålande tiltak som varetek nokon av dei behov eldre har etter ein tøff periode med nedstenging av samfunnet.

Nokon har vore mykje i einsemd også før koronapandemien stengde ned landet, men koronaen gjorde passiviteten endå verre.

No går vi snart inn i ei advents- og juletid som er ei stor glede for mange. Men ikkje for alle. Det er ikkje alle som har nokon å feire jul med, og som slit over dei store forventningane som vert hausa opp i denne førjulstida.

Sjølv om ein har lokalt «einsemdprosjekt» som er i sving, bør vi alle ha auga opp for alle dei som lever i einsemd – uansett alder. Sjølv om vi i desse dagar skal avgrense besøk til mange, så bry deg likevel. Ein telefon til nokon som treng det kan vere svært viktig for vedkomande.