Gripande og utrulege historier

Nyhende

Då tyske styrkar rulla inn over norsk jord våren 1940 kan det i ettertid verke som David sin kamp mot Goliat.

På Torheim i Nordfjord var det likevel nokre med urokkeleg tru på motstandskampen. Dei smugla våpen og dreiv denne kampen i det skjulte, særleg siste krigsvinteren i 1945.

Korleis dette nervepirrande og svært farlege arbeidet gjekk føre seg kan ein lese om i Sogeskrift for Eid, 75 år etter at tyskarane måtte kapitulere. Ei unik historie om denne motstandsrørsla i Nordfjord der brørne frå Torheim var sentrale, forfatta av Arild Heggen og Norvald Vedvik.

Utan armar og bein

Ei anna minst like utruleg historie er om Samueline Myroldhaug som blei fødd på ein husmannsplass under Myroldhaug i 1878.

Ho kom til verda utan armar og bein for 142 år sidan, og fødd inn i eit tid då sosialstell og helsestell var nærast fråverande i høve til i dag. Lukka hennar blei likevel at ho fekk plass på ein arbeidsskule for vanføre i hovudstaden Kristiania. Der ho etter kvart lærte seg å gjennomføre ulike typar handarbeid med berre tennene. Ei fram til no ukjend historie om denne jenta, som Truls Songstad har henta fram i lyset i årets sogeskrift.

Aldri tomt for historier

Trygve Espe er skriftstyrar for sogeskrifta også i år, og har hatt ansvaret for å setje saman dei ulike artiklane.

–Historier frå tidlegare Eid kommune er ei kjelde som aldri går tom. Vi opplever at mange er opptekne av lokalhistorie, og vi har trufaste lesarar, seier han som opplyser at sogeskrifta blir trykt opp i 500 eksemplar.

Andre artiklar i utgåva for 2020 er mellom anna om frisørdama Aasta Sønderland, skulesjef og handverkar Inge Gjul, Bjarne Espe trevarefabrikk, historia om Eid kommune gjennom 182 år, om bestemor Brite Lien sine reiser, om Amerikagåva 4. juli 1920, vasskraft på Haugland, om seterlivet på Dalsetra og hytta ved Støvelsvatnet.

–Eid sogelag er no travelt opptekne med bygdeboka for tidlegare Eid kommune som kjem ut med første bindet i 2021. Men å gje ut sogeskrifta må vi også ta oss tid til, seier Trygve Espe.