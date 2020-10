Kommunane må drive tøffare økonomistyring

Nyhende

Under kommunestyret i dag har mellom anna budsjettarbeid stått på dagsorden. I samband med det blei det gjennomført eit webinar med KS-konsulent Håvard Moe.

Han understreka at dei fleste kommunar i framtida må førebu seg på å bli tøffare i høve til å kutte kostnader.

–At det blir færre i aldersgruppa barn og unge, og fleire eldre er noko som vil råke dei fleste kommunar framover, ikkje minst mindre distriktskommunar. Då er det viktig at ein torer å kutte kostnader til denne gruppa. Ein kan ikkje bruke like mange pengar på 700 barn og på 1000 barn, sa Moe som fryktar at mange kommunar etterkvart vil hamne innanfor Robek, om ein ikkje ser at endringar i alderssamansetjinga vil føre til nye prioriteringar.

–Det er i dei fleste kommune ein slags motvilje mot å prioritere mindre til dei unge, og heller meir til den veksande aldersgruppa som eldre er. Dette må endrast på, sa Moe.

Oversikt og tydeleg språk

Moe sa også at det er administrasjonen sitt ansvar å snakke om økonomi på ein måte som folk flest forstår.

–Ein må kome bort frå stammespråket som ofte kan utvikle seg i ei økonomiavdeling i ein kommune. Eit enklare språk, samt å lage ein tydeleg oversikt over den økonomiske situasjonen er viktig for å involvere alle i situasjonen, sa KS-konsulenten.

Samskaping

Moe snakka også om samskaping i kommunen. Som betyr å gjere innbyggjarane i stand til å vere med å løyse oppgåvane i ein kommune. Då må det leggjast til rette for at dette skal kunne skje.

–Inntrykket at det offentlege skal løyse alle problem må ein kome bort i frå. Mange oppgåver må i framtida løysast ved hjelp frå folke flest, sa Moe som også snakka om eksempel på at kommunane må setje grenser for kva dei kan tilby.

–Om det bur 100 over 80 år i ein kommune, så har kanskje 20 av dei plass på institusjon. Blir dette talet redusert til 50 eldre over 80 år, kan ikkje 20 av desse ha institusjonsplass. Kommunane må bli flinkare til å kutte tilbod også. Ikkje berre byggje opp tilbod, sa Moe som også snakka om at ein må hente ut forteneste av effektivisering.

–Får til teknologi som gjer kvardagen for eldre lettare, å ein treng færre tilsette innan eldreomsorga, så må ein tore å redusere talet på stillingar i denne sektoren, sa Håvard Moe.