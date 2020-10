Her kan du følgje kommunestyremøtet i Stad

Nyhende

Stad kommunestyre er i dag samla til møte på rådhuset på Nordfjordeid. Møtet byrjar klokka 09.00 og politikarane har ei lang saksliste på bordet der mellom anna «Symjebasseng og fleirbrukshall i Selje - romprogram og lokalisering», samt «Sal av helsesenteret i Selje» er saker som er venta å vekkje debatt.

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter har i tillegg lagt opp til ei rekkje orienteringssaker, mellom anna om «Plan for bustadpolitikk», «Prosjektet Statens hus» og «Status for økonomisk oppgjer for Bryggja»

Du kan følgje møtet her.