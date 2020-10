Fleirtal for sal av Selje helsesenter

Fleire av småpartia gjekk imot sal

I dag blei det vedtak for sal av helsesenteret i Selje, med eit overlegent fleirtal i Stad kommunestyre. Men fleire mindre parti er uroa for pengebruken og korleis den midlertidige løysinga for helsetenester i Selje skal bli.