To sjåførar vart melde og to køyretøy vart sende på verkstad

Nyhende

Natt til onsdag hadde Statens vegvesen kontroll på Kjøs. Det var tungbilar som var i fokus. Totalt 51 tungbilar var innom kontrollplassen og 19 vart kontrollert.

Ifølgje Statens vegvesen hadde ingen av dei 19 kontrollerte køyretøya manglar.

– Dette resultatet er vi godt fornøgde med, melder Ove Garlid i Statens vegvesen.

I tillegg til kontrollen natt til onsdag hadde også Statens vegvesen ein kontroll på Kjøs natt til tysdag. Då også var et tungbilar som vart kontrollert. Totalt 97 tungbilar var innom kontrollplassen, og 24 vart kontrollert.

Ifølgje Statens vegvesen måtte to sjåførar på verkstad for å reparere bremser. Begge skal ha hatt store gjennomgåande sprekker i bremseskivene framme på trekkbilane sine.

Ein sjåfør vart meld for større brot på køyre og kviletidsreglane. Sjåføren hadde heller ikkje førarrett ettersom denne var inndregen. Sjåføren vart meld for dette forholdet melder Statens vegvesen.

Ein sjåfør vart meld ettersom han ikkje hadde følgd tidlegare pålegg om merking av breidde. Sjåføren vart tidlegare på dagen stoppa i kontroll med same last som var 2,9 meter breitt utan at dette vart merka. Sjåføren vart under den kontrollen pålagt å merke før vidare køyring. Sjåføren hadde køyrt likevel utan at slik merking var gjort.

Eit vogntog fekk bruksforbod på grunn av avrenning frå lasta. Vogntoget får ikkje køyre frå staden før det har slutta å renne, ifølgje Statens vegvesen.