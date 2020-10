Skal sikre relevant kompetanse

Nyhende

‒ Store delar av næringslivet i distrikta melder om at dei har utfordringar med å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. No får prosjektet i Nordfjordregionen og 19 andre distriktsområde frå Finnmark i nord til Agder i sør, midlar til å sikre relevante kompetansetilbod til verksemdene i området. Det er kommunikasjonseininga i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som melder dette.

Gjennom ordninga Kompetansepilotar skal det kartleggast kva behov for kompetanseutviklande tiltak små verksemder i distrikta har, og å kople disse til relevante etter- og vidareutdanningstilbod.

Prosjektet i Vestland fylke rettar seg mot små og mellomstore private verksemder i seks distriktskommunar i Nordfjordregionen. Nordfjordakademiet vil leie prosjektet, i nært samarbeid med næringsorganisasjonar i Nordfjord, Nordfjord opplæringskontor, Folkeuniversitetet, Inviro-Nordfjords virtuelle campus, Måløy maritime ressurssenter og Nordfjordrådet.

– Mangel på arbeidskraft med rett kompetanse er ei utfordring som eg møter på alle mine reiser rundt om i Distrikts-Norge. For å utløyse vekstpotensialet i distriktsnæringslivet er det behov for oppdatert kompetanse. Dette må vi finne løysingar på dersom vi skal sikre vekst og busetnad i heile landet. Med kompetansepilotane i Nordfjord-regionen ønskjer vi bidra til at små bedrifter og kommunane og offentlege verksemder i regionen har tilgang på kompetent arbeidskraft slik at dei er rusta for framtida, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i ei pressemelding.

Kompetanse Norge forvaltar ordninga Kompetansepilotar på vegner av Kommunal- moderniseringsdepartementet, og skal bidra med tett fagleg oppfølging. Ordninga går over tre år og har eit samla budsjett på 44 millionar kroner i tillegg til regional medfinansiering på over 22 millionar kroner.