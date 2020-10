Nyhende

Om pengebruk i ytre del av Stad kommune:



Eg håper at alle som bur i Stad kommune ønsker at vi skal lykkast med å våge å vera ein distriktspioner.



Då er min tanke at vi jobber for å vera ei motvekt til sentralisering, også av kommunale tenester.



Eg har jobba i gamle Selje kommune som sjukepleier i over 25 år. Og har vore med på store endringer, både på godt og mindre godt.



Nå er legekontoret atter i fokus. Vi var mange som mislika nedlegginga av Stadlandet legekontor, og eg hadde ei kjensle av at det gjekk fort i svingane då også. Som tilsett i heimetenesta, og busatt her , var nedlegginga eit stort tap.



Eit hovudargument for nedlegging var, at det var nok med eit legekontor i kommunen. Håper det er fleire som er imot at dette argumentet vert brukt denne gonga.

Nå veit eg at det ikkje er snakk om å legge ned legekontoret, men med litt historie i minnet er det lett å få ein slik tanke.



Eg ønsker å peika på at ved evt salg av legekontor til hotellverksemd , som ikkje er kommunalt ansvar, må det vera klinkande klart kva som skal skje etterpå . -- Då er det snakk om å bruke penger! Dette er meir viktig enn forhasta vedtak på symjehall (sjølv om det også er eit ynskje)



Kommunen har stor gjeld, og vi roper egentleg etter politikere og administrasjon som kan prioritere godt i alle deler av kommunen.



Det beste vil vera ei liste over prioritering/pengebruk 5-10 år framover, for heile kommunen . Eit spørsmål til slutt. Kven har rekna på sluttsummen av nytt legekontor mm i Selje, nytt symjebasseng, ny fleirbrukshall, oppussing av kommunehus avd Selje og eit falleferdig eldretun på Stadlandet.



Så kjem vegar og anna investering i tillegg. Pluss mykje som eg ikkje kjenner til.



Skal folk ønske å bu i distrikta er det heilt nødvendig med tenester som skule, barnehage, legekontor, helsesøster i nærområdet. Dette gjev tryggleik, og er mest viktig for at nye etablerer seg i utkantane. Så er det sjølvsagt positivt med «luksus» i tillegg.