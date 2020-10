Nyhende

Dei siste dagane har vi lagt merke til at «robot-Alfred» framleis trur at graset veks, og at han framleis er nyttig. Vi er lei for å måtte seie det «robot-Alfred», men di tid er nok over for denne gong, om du ikkje snart får ein brøyteplog i front.

Uansett så miner vi kanskje at dei ansvarlege på kommunehuset, kanskje bør prøve å fange deg inn og sette deg i garasjen før du druknar fullstendig i haustlauvet.