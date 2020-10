Her er den nye leiaren i Stad Vekst

Nyhende

Han overtek jobben etter Olav Hjelle, som vert pensjonist frå årsskiftet.

– Eit godt samarbeid mellom kommune og næringsliv - og gode møteplassar for informasjonsutveksling - har vore målsettinga til Stad Vekst sidan starten. Mange gode tiltak og gode prosjekt er i gang, og vil krevje oppfølging. Dette er arbeid eg er vand med og likar, og er gler meg til å starte opp i Stad Vekst frå januar 2021, seier Olav Steimler.

– For næringslivet i Stad er det særleg viktig med kompetanse, arbeidskraft og tilrettelegging. Der er Stad Vekst ein god koordinator og pådrivar, påpeikar han.

Solid bakgrunn

Steimler har dei siste 14 åra arbeidd med sal, kommunikasjon og utviklingsprosjekt i Ervik Havfiske Gruppen. Han har bakgrunn frå media, kommunikasjon og marknad.

Han trer inn i næringsutviklingsselskapet i ein overgangsfase. Stad Vekst påpeikar at det for tida er store utfordringar for næringsliv og reiseliv. Ei viktig oppgåve er å utforme vidare organisasjon og strategi for Stad Vekst, i samarbeid med styret og eigarane.

Glade

– Styret i Stad Vekst er glade for at Olav Steimler har takka ja til stillinga som dagleg leiar, seier styreleiar Oddvar Flølo.

– Steimler har lang og relevant erfaring frå arbeid i privat næringsliv. Han har fleire år i media bak seg, og denne kunnskapen blir viktig i Stad Vekst. Gjennom arbeidet i Ervik Havfiske Gruppen har han opparbeidd seg eit stort nettverk og ein god kompetanse, mellom anna innanfor marine næringar og reiseliv. Næringar som er og blir viktige i vår kommune i dei neste åra. Han har også vore ein pådrivar i etablering og gjennomføring av mange ulike prosjekt, og også dette er ein type kompetanse og erfaring som blir verdifull i den nye jobben. Olav Steimler har også vist eit stort engasjement i etablering og drift av Stad Vekst, og han var styreleiar i selskapet frå starten og fram til sist sommar. Vi ser fram til å få Steimler med oss på laget, seier Oddvar Flølo.