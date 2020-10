Føreslår Tore Storehaug på topp - og ung stadværing på tredje

Nyhende

Nominasjonskomiteen har no kome med sitt endelege framlegg, der innstillinga mellom anna byggjer på innspel frå enkeltmedlemmer og to runder i lokallaga. I siste del av nominasjonsprosessen har komiteen vore i kontakt med alle kandidatane på lista, og er glad for at innstillinga i stor grad samsvarar med kandidatane sine eigne ønskje om plassering. Innstillinga er samrøystes.

Komiteen opplyser i ei pressemelding at dei er glade for å presentere ei veldig sterk liste med gode folk frå heile Sogn og Fjordane, som både representerer fornying og kontinuitet. Gjennomsnittsalderen er 43 år.

Tore Storehaug avklara tidleg at han stilte seg til disposisjon for attval. Storehaug har dei siste åra vore ein synleg stortingsrepresentant, som har kjempa Sogn og Fjordane si sak frå Stortinget. Det vert trekt fram at han har løfta fram saker som breibandutbygging, utjamning av nettleige, og ein landbruks- og familiepolitikktilpassa Sogn og Fjordane. Stortingsgruppa har vist han stor tillit som finanspolitisk talsperson, der han den siste tida har hatt sentrale roller i mellom anna forhandling av statsbudsjett, Tangen-saka og tiltakspakkar grunna koronaepidemien.

Med Trude Brosvik på andreplass har komiteen fått ein av dei mest rutinerte politikarane frå Sogn og Fjordane med vidare. Med erfaring som mellom anna ordførar, medlem av fylkesting, fylkesutval i Vestland fylke og fylkesutval i gamle Sogn og Fjordane kjenner Trude historia, folka og sakene våre, presiserer dei.

- Når ho i dag sit i hovudutvalet i Vestland fylke kjenner ho situasjonen i dag og utfordringane vi har framfor oss. Trude er ei tydeleg stemme, ingen er i tvil om kvar dei har Trude, og alle veit at Trude kjempar for Sogn og Fjordane, fastslår nominasjonskomiteen.

Komiteen er og glad for å kunne løfte fram nye, unge namn på lista. William Dalsbø frå Stadlandet er satt på tredjeplassen, og vert karakterisert som ein ung og spanande kandidat, som dei siste åra har vore ei klar og tydeleg stemme i partiet.

- No gler vi oss til å la heile fylket få bli kjent med han. Med William på tredjeplass er to av dei tre listetoppane i 20-åra, medan tre av dei ti på lista er i same aldersgruppe, skriv dei.

Leiar av nominasjonskomiteen er Frode Kleppe Holgersen. Nominasjonsmøtet til KrF for valdistrikta Sogn og Fjordane og Hordaland vil haldast på Voss laurdag 21. november.

Nominasjonskomiteen si liste er dermed som følgjer:

1. Tore Storehaug, Askvoll

2. Trude Brosvik, Gulen

3. William Dalsbø, Stad

4. Beate Bondevik Lie, Luster

5. Kari Synnøve Muri, Stryn

6. Jarle Arvid Aase, Sunnfjord

7. Per Ståle Husevåg, Gloppen

8. Marta Kjelby, Gulen

9. Frode Bøthun, Sogndal

10. Gustav Johan Nydal, Kinn