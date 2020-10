Det er absolutt tid for å ta koronapandemien på alvor.

Nesten ni månadar har gått sidan landet vart stengt ned første gang som følgje av koronapandemien. Det svarar til eit heilt svangerskap, og for alle som har gått gravide veit ein at det til tider røyner på. Ein blir utolmodige, og vil ha ting overstått.

Gjennom alle desse månadane har vi vore tolmodige. Vi vart vande med heimekontor, heimeskule, eldre som ikkje fekk møte pårørande, folk vart permitterte, og bedrifter sleit økonomisk. Mange har vore superflinke og er det framleis.

Men det er dessverre ikkje over. Vi må framleis vaske hendene våre, og halde ein meter avstand. Vi tar ein for oss sjølv og for laget. Men så har du dei som ikkje bryr seg.

Det er bekymringsfullt at det er eksplosiv auke av smitte i Europa. Også her i vårt eige land er det auke.

I helga rapporterte politiet om Halloweenfest med 60 mindreårige ungdommar i Bardu. Ein vaksenperson som hadde leigd lokale var ikkje sjølv til stades, og hadde overlate festen til mindreårige, der ikkje alle var edru. Det er ikkje greitt. Slik kan vi ikkje ha det.

Førre helg måtte ein utestad i Bergen stenge ned då det gjekk over styr med 100 studentar som begynte å mingle når alkoholkonsumet auka.

Stadig er det dei som ikkje klarer å halde seg unna fest og moro, sjølv om vi har ein alvorleg pandemi. Og er du ikkje så opptatt av om du sjølv vert smitta, så tenk over om du synest det er greitt å smitte bestemora di.

Siste veka har vi hatt ei dobling i tal smittetilfelle, og det er viktig å vere føre var og få snudd den trenden før problema blir endå meir uhandterleg.

Regjeringa la måndag fram nye koronatiltak. Fjordabladet gjekk i trykken før vi visste kva nye tiltak dette er, men det er absolutt tid for å ta koronapandemien på alvor. Ikkje gi opp.