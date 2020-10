Får meir boltreplass

Nyhende

Gjerdane barnehage har eit ønskje om større uteareal og har kome med eit konkret innspel. Onsdag tok Utval for oppvekst og opplæring tak i saka, og allereie no er det klart at barnehagen får nytte grøntarealet ved parkeringsplassen i tillegg til den opparbeida tomta som dei allereie har.