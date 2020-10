Erling Sande toppar Sp-lista

Nyhende

Aleksander Øren Heen (Årdal) og Emma Berge Ness (Sunnfjord/Senterungdomen) står på dei neste plassane.

-Nominasjonsnemnda legg fram eit heilskapleg og godt framlegg til valliste for Senterpartiet. Framlegget er samrøystes. Eg meiner vi har fått til god fordeling både på geografi, kjønn og alder og eg er særleg nøgd med at vi har funne plass til tre senterungdomar på lista seier Per Kjøllesdal, leiar i nominasjonsnemnda.

─ Erling Sande er ein røynd politikar som tidlegare har vore fast møtande vara på Stortinget. Sande var i tida på Stortinget mellom anna leiar av Energi- og Miljøkomiteen. Etter tida på Stortinget har Sande jobba i privat næringsliv og fått ein kompetanse som er viktig å ta med seg i vidare politisk arbeid. Sande har også tidlegare politisk erfaring frå kommunestyret i Bremanger og han har vore medlem av fylkestinget i Sogn og Fjordane. Erling Sande er ein samlande og god kandidat som vil gjere ein god jobb for Sogn og Fjordane på Stortinget, seier Kjøllesdal.

Nominasjonsmøtet i Sogn og Fjordane Senterparti skal vere siste helga i november

Nominasjonsnemnda sitt framlegg:

1. Erling Sande – Gloppen

2. Aleksander Øren Heen – Årdal

2. Emma Berge Ness – Sunnfjord/Senterungdomen

4. Gunn Åmdal Mongstad – Solund

5. Sigurd Reksnes – Stad

6. Sander Solheim – Fjaler/Senterungdomen

7. Kristin Rundsveen Bøtun – Sogndal

8. Rune Hegrenes – Sunnfjord

9. Sidsel Kongsvik – Kinn

10. Hilde Horpen – Årdal/Senterungdomen